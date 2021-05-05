Транспортные средства получили механические повреждения. Погибших и пострадавших нет.

Во Владимирской области 4 мая произошло тройное ДТП.По предварительным данным пресс-службы УМВД региона, происшествие произошло в 9:30 на 271 километре трассы 132 «Золотое кольцо» в Суздальском районе. Водитель «Ниссана», обгоняя автомобиль выехал на встречку и по касательной столкнулся с «Рено» и «Субару». В результате аварии две машины слетели в кювет.Транспортные средства получили механические повреждения. Погибших и пострадавших нет.Сотрудники ГИБДД проводят проверку случившегося.