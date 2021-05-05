Около 20.40 в Меленковском районе столкнулись три легковых автомобиля и один большегруз.

Ещё одно трагическое ДТП во Владимирской области. На этот час известно о четырех погибших.По предварительной информации пресс-службы УМВД по региону, около 20.40 на автодороге «Касимов-Муром-Нижний Новгород» в Меленковском районе, между деревнями Кесово и Тургенево столкнулись три легковых автомобиля и один большегруз. По состоянию на 21.40 известно о четырех погибших.На месте ДТП работает следственно-оперативная группа и сотрудники ОГИБДД. Движение на данном участке пути перекрыто. Водителям транспортных средств рекомендовано выбирать пути объезда. Информация уточняется.