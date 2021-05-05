Наличие лишних квадратных метров учитывается на момент обращения за пособием.

Во Владимирской области изменился порядок начисления выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет.В новом документе, который подписал Владимир Сипягин, установлены определённые нормативы.«В пособии откажут, если в собственности членов семьи имеется два и более жилых здания, суммарная площадь которых превышает 24 квадратных метра на каждого. В случае с частными домами такая площадь не должна превышать 40 квадратных метров на одного члена семьи», - уточнили в пресс-службе администрации Владимирской области.Наличие лишних квадратных метров учитывается на момент обращения за выплатой.Напомним, что сейчас размер ежемесячной выплаты на владимирских дошкольников составляет 5647 рублей.