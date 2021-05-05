На территории Владимирской области за прошедшие сутки 5 мая лабораторно подтвержден 51 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 5 мая лабораторно подтвержден 51 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.11 - во Владимире5 - в Муромском районе5 - в Петушинском районе4 - в Гусь-Хрустальном районе4 - в Киржачском районе4 - в Кольчугинском районе4 - в Ковровском районе3 - в Александровском районе3 - в Юрьев-Польском районе2 - в Суздальском районе2 - в Меленковском районе1 - в Судогодском районе1 - в Камешковском районе1 - в Гороховецком районе1 - в Селивановском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 32 216 случаев заболевания.7381 - во Владимире3925 - в Гусь-Хрустальном районе3542 - в Муромском районе2306 - в Ковровском районе2020 - в Александровском районе1884 - в Петушинском районе1417 - в Кольчугинском районе1358 - в Юрьев-Польском районе1259 - в Вязниковском районе1216 - в Суздальском районе1013 - в Собинском районе982 - в Киржачском районе893 - в Меленковском районе736 - в Гороховецком районе698 - в Камешковском районе690 - в Селивановском районе498 - в Судогодском районе398 в г. Радужном.