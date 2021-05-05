На территории Владимирской области за прошедшие сутки 5 мая лабораторно подтвержден 51 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 5 мая лабораторно подтвержден 51 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.
11 - во Владимире
5 - в Муромском районе
5 - в Петушинском районе
4 - в Гусь-Хрустальном районе
4 - в Киржачском районе
4 - в Кольчугинском районе
4 - в Ковровском районе
3 - в Александровском районе
3 - в Юрьев-Польском районе
2 - в Суздальском районе
2 - в Меленковском районе
1 - в Судогодском районе
1 - в Камешковском районе
1 - в Гороховецком районе
1 - в Селивановском районе.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 32 216 случаев заболевания.
7381 - во Владимире
3925 - в Гусь-Хрустальном районе
3542 - в Муромском районе
2306 - в Ковровском районе
2020 - в Александровском районе
1884 - в Петушинском районе
1417 - в Кольчугинском районе
1358 - в Юрьев-Польском районе
1259 - в Вязниковском районе
1216 - в Суздальском районе
1013 - в Собинском районе
982 - в Киржачском районе
893 - в Меленковском районе
736 - в Гороховецком районе
698 - в Камешковском районе
690 - в Селивановском районе
498 - в Судогодском районе
398 в г. Радужном.