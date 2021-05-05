За всё время пандемии во Владимирской области КОВИДом переболели 32 216 человека. Суточная заболеваемость в регионе снижается. В предыдущие сутки заболевших было на 3 больше. Общая статистика

За всё время пандемии во Владимирской области КОВИДом переболели 32 216 человека. Суточная заболеваемость в регионе снижается. В предыдущие сутки заболевших было на 3 больше. Общая статистика по области выглядит сейчас так: Владимир — 7 381 случайГусь-Хрустальный — 3 925Муром — 3 542Ковров — 2 306Александров — 2 020Петушки — 1 884Кольчугино — 1 417Юрьев-Польский —