Всего с начала пандемии в регионе ковид диагностирован у 32 216 человек.

Во Владимирской области на 5 мая выявлено ещё 51 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.Во Владимире диагноз подтвердился у 11 заболевших Covid-19. Ещё 5 человек подхватили опасную инфекцию в Муромском и Петушинском, по 4 - в Гусь-Хрустальном, Киржачском, Кольчугинском и Ковровском районах. По 3 человека оказались инфицированы в Александровском и Юрьев-Польском, по 2 - в Суздальском и Меленковском, по 1 - в Судогодском, Камешковском, Гороховецком и Селивановском районах.Всего с начала пандемии в регионе ковид диагностирован у 32 216 человек.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.