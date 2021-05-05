На территории Владимирской области за прошедшие сутки 5 мая лабораторно подтвержден 51 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 5 мая лабораторно подтвержден 51 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.11 сл. в г. Владимире, 5 сл. в Муромском, 5 сл. в Петушинском, 4 сл. в Гусь-Хрустальном, 4 сл. в Киржачском, 4 сл. в Кольчугинском, 4 сл. в Ковровском, 3 сл. в Александровском, 3 сл. в Юрьев-Польском, 2 сл. в Суздальском, 2 сл. в Меленковском, 1 сл. в Судогодском, 1 сл. в Камешковском,1 сл. в Гороховецком, 1 сл. в Селивановском.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 32 216 случаев заболевания.7381 сл. в г. Владимире, 3925 сл. в Гусь-Хрустальном, 3542 сл. о. Муром, 2306 сл. в Ковровском, 2020 сл. в Александровском, 1884 сл. в Петушинском, 1417 сл. в Кольчугинском, 1358 сл. в Юрьев-Польском, 1259 сл. в Вязниковском, 1216 сл. в Суздальском, 1013 сл. в Собинском, 982 сл. в Киржачском, 893 сл. в Меленковском, 736 сл. в Гороховецком, 698 сл. в Камешковском, 690 сл. в Селивановском, 498 сл. в Судогодском, 398 сл. в г. Радужном).