Свою вину женщина не признала.

В Судогде бывший главный бухгалтер культурно-досугового центра «Родина» обвиняется в растрате в крупном размере и служебном подлоге.Как уточнили в пресс-службе Следственного комитета по Владимирской области, с сентября 2017 по июль 2018 подозреваемая, используя служебное положение, внесла сведения о фиктивном трудоустройстве граждан.Переводя зарплату новым сотрудникам, фактически «мёртвым душам», она незаконно получила 470 тысяч рублей.Свою вину женщина не признала. Уголовное дело передано для рассмотрения в Судогодский районный суд.