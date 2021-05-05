Google, Facebook и Twitter грозит штраф в 20-24 миллиона рублей за отказ удалять запрещенную информацию. Об этом сообщили в 422-м мировом судебном участке Москвы.

Google, Facebook и Twitter грозит штраф в 20-24 миллиона рублей за отказ удалять запрещенную информацию. Об этом сообщили в 422-м мировом судебном участке Москвы.Там рассказали, что в суд поступило по пять протоколов в отношении Facebook и Google. В отношении Twitter поступило шесть аналогичных протоколов. По каждому из них компаниям грозит штраф до четырех миллионов рублей.Площадки обвиняются в нарушении ч. 2 ста. 13.41 Кодекса об административных правонарушениях (неудаление владельцем сайта или информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ), сообщает .В апреле суд оштрафовал Twitter на 8,9 миллиона рублей по трем административным протоколам, которые составил Роскомнадзор. В отношении Facebook, Google и Telegram решения примут позднее.В январе и феврале в соцсетях выявлено более 2,5 тысячи материалов с призывами к участию в несогласованных акциях.С 10 марта Роскомнадзор начал замедлять Twitter. Регулятор обнаружил в соцсети несколько тысяч материалов с запрещенной информацией. Компания должна удалить их до 15 мая.