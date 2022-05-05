На территории Владимирской области за прошедшие сутки 5 мая 2022 года лабораторно подтвержден 35...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 5 мая 2022 года лабораторно подтвержден 35 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:12 сл. во Владимире,2 сл. в Муромском районе,3 сл. в Ковровском районе,0 сл. в Петушинском районе,0 сл. в Кольчугинском районе,2 сл. в Александровском районе,1 сл. в Юрьев-Польском районе,5 сл. в Гусь-Хрустальном районе,1 сл. в Судогодском районе,0 сл. в Собинском районе,0 сл. в Радужном,1 сл. в Киржачском районе,0 сл. в Камешковском районе,1 сл. в Гороховецком районе,1 сл. в Меленковском районе,0 сл. в Вязниковском районе,6 сл. в Суздальском районе,0 сл. в Селивановском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 150748 случаев заболевания.