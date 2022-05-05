Во Владимирской области 19-летнего жителя города Владимира обвинили в незаконном приобретении и...

Во Владимирской области 19-летнего жителя города Владимира обвинили в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств, совершенном в крупном размере.Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области, в ноябре 2021 года знакомый обвиняемого разбил его сотовый телефон и предложил вернуть часть долга за телефон наркотическими средствами.С этой целью знакомый передал обвиняемому наркотическое средство общей массой более 11 грамм.Вину в совершении преступления мужчина признал в полном объеме.За совершение данного преступления обвиняемому может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.Уголовное дело будет рассмотрено по существу Суздальским районным судом.Кроме того, материалы по факту сбыта знакомым обвиняемого наркотических средств выделены из уголовного дела в отдельное производство, по ним проводится проверка.Фото: https://stock.adobe.com/ru/