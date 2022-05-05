Ведомство посчитало, что Клименко незаконно отказала в допуске к участию в публичных торгах.

Во Владимирской области ФАС оштрафовала директора департамента природопользования Татьяну Клименко. Ведомство посчитало, что она незаконно отказала одной из фирм в допуске к участию в публичных торгах.Антимонопольщики не уточнили, что за компанию оставили без тендера и какой лот разыгрывали власти.Госслужащая признана виновной в административном правонарушении по ч. 6 ст. 7.32.4 КоАП. В доход государства она заплатит 30 тысяч рублей.