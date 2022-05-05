Областной центр полностью готов к 9 мая. Около 500 праздничных полотнищ украшают главные проспекты...

Областной центр полностью готов к 9 мая. Около 500 праздничных полотнищ украшают главные проспекты и улицы Владимира.Основным элементом праздничного оформления стали более сорока тематических баннеров. Большинство - на остановках. На них можно прочитать воспоминания жителей Владимира о девятом мае победного 1945-ого года, увидеть фотографии героев-владимирцев, тружеников тыла, узнать о предприятиях, которые в годы войны работали без остановки. Кроме красочных лент по городу развешены флаги Победы и знамена с изображением Георгиевской ленты. На цифровых билбордах и уличных видеоэкранах, на экранах в городском общественном транспорте транслируются праздничные видеоролики. За украшение города отвечает Управление наружной рекламы информации.