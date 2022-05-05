Планируется, что в объединение войдут порядка 30 предприятий отрасли.

Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев во второй половине апреля создание в регионе стекольного кластера. Планируется, что в объединение войдут порядка 30 предприятий отрасли. Основной курс производственного центра - импортозамещение. Редакция «33Live.Ru» поинтересовалась, кто и что будет выпускать, а также о мерах поддержки бизнеса, которые особенно важны в условиях санкций.Кто, что и где будет производить?Не секрет, что точкой скопления стекольных заводов области является Гусь-Хрустальный и близлежащие города. Кроме того, потенциальные участники объединения расположены также в Судогодском, Гороховецком и Ковровском районах.В списке потенциальных резидентов флагманы стекольной промышленности: «Красное Эхо» и «Магистраль ЛТД». Первое предприятие выпускает более 800 наименований типовой и эксклюзивной тары для различных напитков, консервирования, соусов, растительного масла, уксуса, детского питания, кофе и сыпучих продуктов. Второе занимается изготовлением бронированного стекла для спецтранспорта, военной техники и кораблей. Ещё один заметный игрок - «Опытный стекольный завод», с конвейера которого сходят ёкмости для пищевой и парфюмерной продукции.Не менее заметный завод - «ОС Стекловолокно», который даёт продукцию, востребованную в энергетике, автомобиле- и машиностроении, а также в нефтехимической промышленности. «Дорстекло» обеспечивает дорожную отрасль микростеклошариками. Благодаря им в тёмное время суток, при дожде или тумане, водители видят разметку на проезжей части.«Гусевской завод имени Дзержинского» выпускает изделия из кварцевого и листового технического стекла. Основными контрагентами организации являются предприятия электронной, авиационно-космической, медицинской, биологической, химической и пищевой промышленности.Продукция компании «Лауша Файбер Судогда» находит применение в автомобильной и медицинской промышленности.«Русджам» обеспечивает пищевую сферу бутылками для алкогольных и безалкогольных напитков.«Ожидается, что кластер пополнят компании, производящие не только стекло, но и добытчики доломита, песка, а также заводы электронной промышленности», - уточнили в пресс-службе администрации Владимирской области в ответ на запрос редакции.Новые рабочие местаКвалифицированные кадры для отрасли подготовят в ВлГУ, КГТА имени Дегтярёва, Владимирском филиале РАНХиГС и Финансовом университете. В списке вакансий: стекловар, оператор стеклоформующих машин, мастер-изготовитель деталей и изделий, специалисты инженерно-технического профиля.Власти подчёркивают, что востребованными окажутся и сотрудники финансово-экономических служб.С районными администрациями обсуждается тема развития жилой и социальной инфраструктуры на территориях, чтобы обеспечить молодёжь не только зарплатой, но и жильём, школами, детскими садами.ИмпортозамещениеОсновная цель - замена импортной тары и посуды на отечественную. Уже сейчас на Владимирскую область приходится 93% стаканов и стеклянных сосудов для питья. Доля бутылок, выпускаемых для российского потребителя, составляет 17,5%. Почти треть рынка занимает владимирская столовая и кухонная посуда.«В 2021 году в отрасль инвестировано почти два миллиарда рублей, отгружено товаров почти на 30 млрд рублей», - подчеркнули в пресс-службе обладминистрации.В ряда компаний наращивание объёмов производства уже в 2022 году.Меры господдержкиВ целях помощи бизнесу в регионе создан «Фонд развития промышленности», который будет выдавать льготные займы. Ставка по кредитам составит 1-3%. Срок - до 5 лет. Объём - от 5 до 50 млн рублей на заявителя для реализации инвестпроектов.На внедрение передовых технологий, импортозамещение, создание конкурентноспособной продукции на условиях софинансирования госбюджет и Владимирская область выделят каждой организации от 50 до 100 млн рублей.По задумке властей, кластер позволит решить проблемы с логистикой, поставками сырья, производством и обслуживанием оборудования, а также подготовкой специалистов.«Вопрос о создании назрел давно. Федеральные органы власти готовы поддержать эту историю. Мы договорились, что приступим к созданию такого центра компетенций здесь, в Гусь-Хрустальном», − резюмировал глава региона во время последней в город.