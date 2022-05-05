В 2022 году на сохранение памятников выделено 82 млн рублей. При этом требуется порядка миллиарда.

В Суздале к 1000-летнему юбилею не успеют отреставрировать памятники архитектуры. Об этом рассказал гендиректор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Сергей Рыбаков.Ещё в начале 2015 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании памятной даты в 2024 году. В последние годы в рамках подготовки к событию в городе-музее инфраструктуру, социальные объекты, ремонтируют объекты культурного наследия.«Неприятно и досадно, но отреставрировать до готового состояния памятники к 1 000-летию мы не сможем. Возможно, удастся провести какие-то работы на тех объектах, где требуется ремонт фасадов, чтобы привести их в подобающий вид. Минкульт частично утвердил заявки ВСМЗ на подготовку проектной документации для восстановления зданий в 2022, 2023 годах. На разработку каждой ПСД уходит по полтора года. Времени физически не хватает», - пояснил он.Рыбаков добавил, что в 2022 году на сохранение памятников выделено 82 млн рублей. При этом требуется порядка миллиарда.