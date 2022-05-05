Вниманию автомобилистов! В движении транспорта по городу из-за праздничных торжеств будут изменения. Утром 9 мая для жителей города обещают пустить даже дополнительные автобусы. На время

Вниманию автомобилистов! В движении транспорта по городу из-за праздничных торжеств будут изменения. Утром 9 мая для жителей города обещают пустить даже дополнительные автобусы. На время репетиций и 9 мая изменится схема движения общественного транспорта. Владимирцев просят быть внимательными. 7 мая в субботу на время репетиции парада движение по проспекту Ленина ограничат с 8 до 10