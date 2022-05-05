Россияне смогут совмещать ипотечные программы, чтобы увеличить размер кредита.

Россияне смогут совмещать ипотечные программы, чтобы увеличить размер кредита.У ипотечных заемщиков, которые планируют воспользоваться льготной программой, значительно расширится выбор жилья в новостройках. Теперь такую ипотеку можно сочетать с другими ипотечным предложениями от банков – как субсидированными программами, так и рыночными. За счет совмещения предельная сумма займа вырастет более чем в два раза.Данное новшество особенно актуально для жителей Москвы и Петербурга, а также Подмосковья и Ленобласти, где максимальная сумма кредита вырастет до 30 млн рублей. В остальных регионах кредит также увеличен, но предельная сумма скромнее – 15 млн рублей. Ранее размер ипотечного займа был ограничен 12 и 6 млн рублей соответственно.Резко выросшие ставки по льготной ипотеке постепенно возвращаются к докризисным показателям. В мае ставка была снижена сразу на 3 п.п., до 9%. Уже обсуждается возможность дальнейшего снижения до 7%.В 2021 году каждый четвертый ипотечный заемщик воспользовался льготной программой. Всего же были оформлены рекордные 1,9 млн кредитов на 5,7 трлн рублей.