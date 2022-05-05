Чиновникам Смольного и губернатору Петербурга Александру Беглову следует отказаться от идеи сделать город на Неве побратимом Луганска ЛНР из-за управленческого кризиса и неспособности Беглова управлять своим городом. Такое мнение выразил бизнесмен Евгений Пригожин.

Чиновникам Смольного и губернатору Петербурга Александру Беглову следует отказаться от идеи сделать город на Неве побратимом Луганска ЛНР из-за управленческого кризиса и неспособности Беглова управлять своим городом. Такое мнение выразил бизнесмен Евгений Пригожин.В компанию "Конкорд" поступил от издания Pravda. Журналистов интересовало — поддерживает ли Пригожин инициативу социолога Максима Шугалея о присвоении статуса городов-побратимам Санкт-Петербургу и Луганску.Пресс-служба "Конкорда" обнародовала ответ бизнесмена, в котором он поддержал инициативу Шугалея, назвав ее хорошей. При этом Пригожин заметил, что идея вряд ли будет выполнима из-за имеющегося в настоящее время "управленческого коллапса" Смольного."Смольный и губернатор фактически не справляются со своими обязанностями. Поэтому вряд ли это возможно осуществить. Я думаю, что губернатору следует отказаться от данной идеи и найти более надежных партнеров для Луганска, который так нуждается в поддержке", — констатировал предприниматель.Ранее социолог Максим Шугалей написал обращение в Администрацию президента РФ и нижнюю палату парламента с просьбой закрепить на законодательном уровне статус городов-побратимов Петербурга и Луганска.Шугалей заметил, что городская администрация Петербурга пассивна в оказании помощи братскому народу ЛНР и ДНР. В отличие от чиновников, жители города с оружием в руках более восьми лет защищали и продолжают защищать интересы Луганска.По мнению Шугалея, инициатива укрепит экономические и культурные связи между регионами, а также будет способствовать решению множества гуманитарных вопросов.