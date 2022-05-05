Вместо одного объекта – два! Именно так в соцсетях глава Владимира объявил о возможности благоустроить сразу две городские территории в следующем году. Еще 15 апреля началось голосование по

Вместо одного объекта – два! Именно так в соцсетях глава Владимира объявил о возможности благоустроить сразу две городские территории в следующем году. Еще 15 апреля началось голосование по выбору объектов Владимира для облагораживания в 2023 году. Выбрать из 8 пунктов можно какой-то один. Среди таковых – сквер перед Областным судом, а также сквер «Гвардейский» в