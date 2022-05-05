Заявки принимаются до 11 мая. Итоги подведут 16-го числа.

Владимиро-Суздальский музей заповедник готов заплатить за проект реставрации Успенского собора более 32 млн рублей. Тендер уже на торги.Средства на проектно-сметную документацию выделил Минкульт РФ.ПСД нацелена на сохранение памятника белокаменного зодчества.Заявки принимаются до 11 мая. Итоги подведут 16-го числа.Ранее сообщалось, что РПЦ в Росимущество запрос на передачу объекта культурного наследия в собственность церкви.