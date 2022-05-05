В Судогодском районе, на территории Андреевского лесничества сегодня пройдут лесовосстановительные...

В Судогодском районе, на территории Андреевского лесничества сегодня пройдут лесовосстановительные посадки.Участие примет и глава региона, Александр Авдеев. Восстановление лесов уже началось в Гороховецком, Гусь-Хрустальном, Киржачском, Селивановском и Собинском районах. Молодые деревья посадят на трёх тысячах гектаров, ещё на двух с половиной тысячах дополнят посадки прошлых лет. В тех местах, где деревья были вырублены из-за дорожного строительства, проведут компенсацию.