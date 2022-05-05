Директору «Центра культуры и искусства на Соборной» Александру Загубнему продлен срок содержания...

Директору «Центра культуры и искусства на Соборной» Александру Загубнему продлен срок содержания под домашним арестом до 27 мая.Напомним, главный бухгалтер «Центра культуры и искусства на Соборной» Светлана Боруцкая, с мая 2016 года по февраль 2022 года, используя служебное положение, совместно с директором Александром Загубневым похитила 858 603 рублей. Женщина получала деньги за 4 фиктивно трудоустроенных сотрудников. В отношении обвиняемой Боруцкой Светланы была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста по 28 апреля 2022 года.Октябрьский районный суд изменил меру пресечения Светлане Боруцкой с домашнего ареста на запрет совершения определённых действий. Ей запрещено пользоваться Интернетом, средствами связи и общаться со свидетелями по уголовному делу. Александр Загубний останется под домашним арестом до 27 мая включительно.