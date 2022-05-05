Парад у дома ветерана. Патриотическую акцию под таким названием сегодня в Суздале провели...

"Парад у дома ветерана". Патриотическую акцию под таким названием сегодня в Суздале провели музыканты военно-духового оркестра регионального Управления Росгвардии. На площадке возле дома-интерната для престарелых и инвалидов прозвучали песни военных лет, в том числе - легендарная "Катюша".Эту композицию встретили особенно тепло. Солировал старший сержант Александр Перескок. Концерт росгвардейцы посвятили 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Сейчас в суздальском доме-интернате живут 40 "детей войны" и 8 тружеников тыла. По словам тех, чьё детство опалено войной, песня поднимала дух и в тылу. С песней шли в поле, на заводы, помогая взрослым. С песней укреплялась вера в победу над фашизмом. Директор дома-интерната Сергей Боков поблагодарил Управление Росгвардии. В ведомственной акции "Парад у дома ветерана" владимирские росгвардейцы участвуют в четвёртый раз.