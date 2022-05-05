Горожан ждёт парад, салют и шествие Бессмертного полка.

Мэрия Владимира анонсировала праздничную программу, подготовленную к 77-летию Победы в Великой Отечественной войне. Основные торжества пройдут на территории от Садовой площади до площади Победы. Ряд мероприятий проведут в городских парках и скверах.Утром 9 мая в 9 часов на Садовой площади соберётся «Бессмертный полк». В 10 участники выдвинутся от остановки на улице Пичугина. Все желающие могут прийти к назначенному времени с плакатами своих родных и близких.На проспекте Ленина будет работать полевая кухня. Артисты исполнят песни военных лет. После шествия состоится митинг, а потом военный парад. Праздничный концерт завершится фейерверком.Полная программа мероприятий, посвящённых 9 мая выглядит так: