Во Владимире в разгаре пожароопасный сезон. На майские праздники многие жители начинают готовиться к дачному сезону. Зачастую сжигание дачниками прошлогоднего мусора и сухой травы

Во Владимире в разгаре пожароопасный сезон. На майские праздники многие жители начинают готовиться к дачному сезону. Зачастую сжигание дачниками прошлогоднего мусора и сухой травы приводят к возникновению пожаров. В связи с этим сотрудники МЧС ежедневно проводят профилактические рейды по садоводческим товариществам. Один из таких состоялся в “Садоводе” и “Вишенке”. Дачникам напомнили о требованиях пожарной безопасности,