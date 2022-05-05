4 марта 2022 года Октябрьский районный суд города Владимира признал виновным бывшего директора ГБУЗ...

4 марта 2022 года Октябрьский районный суд города Владимира признал виновным бывшего директора ГБУЗ ВО «Медицинский информационно-аналитический центр» Ивана Сметанина в хищении бюджетных средств. Обвиняемый введя в заблуждение директора учреждения получил разрешение на совмещение работы по должности аналитика в отделе обучения и развития персонала, установив себе соответствующую доплату. С октября 2019 года по июль 2020 года, фактически не выполняя трудовые обязанности по совместительству, чиновник получил необоснованную заработную плату в размере более 700 тысяч рублей.Суд назначил Сметанину наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных учреждениях, на срок 3 года.При назначении наказания судом учтены положительные сведения о личности виновного, полное признание им своей вины, раскаяние в содеянном, полное добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате совершения преступления, отсутствие отягчающих обстоятельств.Государственный обвинитель не согласился с назначением судом условного наказания, обжаловал приговор в апелляционном порядке.4 мая 2022 года судебной коллегией по уголовным делам Владимирского областного суда приговор суда первой инстанции признан законным и обоснованным, оставлен без изменения, сообщает пресс-служба Владимирского областного суда.Фото: https://stock.adobe.com/ru/