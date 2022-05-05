Во Владимирской области судебные приставы взыскали заработную плату в размере более 940 тысяч рублей в пользу бывшего сотрудника фермерского хозяйства. Исполнительное производство о

Во Владимирской области судебные приставы взыскали заработную плату в размере более 940 тысяч рублей в пользу бывшего сотрудника фермерского хозяйства. Исполнительное производство о взыскании с индивидуального предпринимателя, владеющего фермерским хозяйством, заработной платы находилось в отделении судебных приставов Меленковского района. Мужчина был принят в объединение граждан, которые совместно владеют имуществом и осуществляют хозяйственную деятельность. Однако в