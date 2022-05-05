Почему свой тысячелетний юбилей древний Суздаль встретит не при параде? Реставрация памятников...

Почему свой тысячелетний юбилей древний Суздаль встретит не "при параде"? Реставрация памятников архитектуры стала одним из ключевых вопросов встречи руководителя Владимиро-Суздальского музея-заповедника Сергея Рыбакова с журналистами. Сегодня он провел её в новом качестве. Слово- Вере Куликовой.Отныне с приставкой ио. Эту встречу с журналистами Сергей Рыбаков проводит в статусе исполняющего обязанности гендиректора Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Его контракт закончился 25-ого апреля. Минкульт продлевать договор не стал.Сергей Рыбаков, и.о генерального директора ВСМЗ:- Контракт был годовой. Ровно на год заключён. Это бывает по разному, но если говорить о более стандартной процедуре, то она обычно предусматривает трехлетний контракт в Министерстве культуры.Кто станет новым руководителем музея? Впереди- открытый конкурс. Его должно объявить Министерство культуры. По словам Рыбакова, он будет проведен в течение трех месяцев. Выбирать Минкульт будет из нескольких кандидатов. Кстати, сам Сергей Рыбаков готов вступить в конкурентную борьбу.- А почему бы нет?!В числе больных- вопрос реставрации. По словам ио гендиректора, Владимиро-Суздальский музей-заповедник получил средства на разработку документации по реставрации Успенского кафедрального собора. Она должна быть готова через год. На главный храм владимирской земли недавно заявила права церковь. Одним из аргументов епархии стало "удручающее состояние памятника".- Общая сумма приблизительно 32 миллиона рублей. Конкурсная документация уже размещена. Объект очень серьезный. Это белокаменный памятник. И это непросто белокаменный памятник, а самый большой белокаменный памятник!Впереди- конкурс на разработку документации по восстановлению церкви Рождества Богородицы в Боголюбове и примыкающей к ней фрагмента замка Андрея Боголюбского. Фундамент точат воды. В планах- реставрация Тюремного корпуса суздальского Спасо-Евфимиева монастыря. В конфликте с фирмой "Тектоника" музей пришел к мировому соглашению. Но только по одному объекту. Богородице-Рождественскому собору в Суздале. В этом году реставрационные работы начнутся только на колокольне суздальского Кремля. Исторический юбилей древний Суздаль явно встретит не "при параде".Сергей Рыбаков, и.о генерального директора ВСМЗ:- Нам, конечно, очень обидно и как-то мне лично неприятно и досадно, но ничего не поделаешь, ну и, конечно, же отреставрировать именно до готового состояния памятники Суздаля до 1000-летия не успеем. Видимо надо было это начинать гораздо раньше. К сожалению, не начали.Указ Президента о праздновании тысячелетия Суздаля был подписан ещё в январе 2015-ого. По плану реставрация памятников архитектуры завершится в 26-ом.Сергей Рыбаков, и.о генерального директора ВСМЗ:- Я глубоко убежден, что юбилей Суздаля-1000-летие. Это не та дата, которая ради которой надо умереть и все сделать. Я считаю, что юбилей Суздаля-это просто дата она просто нам должна нам напомнить о том, что есть Суздаль. О том, что надо на него обратить внимание и привести его,наконец в порядок.Когда же приведут в порядок главный символ Владимира Золотые ворота? Ясности и сроков по-прежнему нет.Вера Куликова, Семен Карпов.Вести "Владимир"