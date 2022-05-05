Бессмертный полк в миниатюре. Улица Совхозная во Владимире традиционно одна из первых, где...

"Бессмертный полк" в миниатюре. Улица Совхозная во Владимире традиционно одна из первых, где отмечают День Победы. Сегодня после двухлетнего перерыва здесь снова зазвучала музыка, открылась полевая кухня и сюда приехали ветераны. О празднике на улице Победителей - Екатерина Васильева.Впервые за два года Жанна Сергеевна выносит портрет деда из дома. Впервые после пандемии слышит военные песни за окном. Много лет улица Совхозная во Владимире одной из первых отмечает праздник Победы. И это долгожданный момент для всех жителей улицы победителей. Фронтовик-разведчик Сергей Владимирович Лисов построил свой дом в 56 году. И с тех пор большая семья в нем бережно хранит память о Великой Отечественной войне.Жанна Семеликова, жительница ул. Совхозной:- В газете, по-моему, 42-го года была большая статья о том, как дедушка с его сослуживцами задерживали языка. Как они четыре с лишним дня сидели в засаде, взяли военного ефрейтора. То есть им удалось выполнить это задание, за что и был награжден орденом «За отвагу». Но о войне он говорить не любил, потому что кто через это прошел, все это знают.Почтить память воинов сюда пришли и жители соседних улиц. Почти на каждом доме на Совхозной - память о фронтовиках или тружениках тыла. Возложить цветы к обелиску в честь героев Великой Отечественной войны приехали мэр Владимира Андрей Шохин, сенатор Ольга Хохлова, глава региона Александр Авдеев.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- В Советском Союзе, наверное, каждая улица была улицей Победителей. Потому что каждая улица была построена руками тех, кто сначала на фронте отстоял независимость страны, а потом вернулся и восстановил все утраченное, что было потеряно в годы Великой Отечественной.Андрей Шохин, глава города Владимира:- Сейчас подошел к Сергею Сергеевичу Полуэктову, говорю: напомни мне, сколько здесь домов. 33. Это как раз наш 33 регион и 33 дома. Но память, конечно, намного шире. И мне хочется пожелать вам здоровья, счастья, мирного неба и спасибо вам за то, что вы действительно поддерживаете эту память.По этой улице уже давно водят экскурсии и по ней можно изучать историю Великой Отечественной войны. Помнить о героях Отечества - клятва, которую сегодня дали и юные владимирцы.Они вступили в ряды "Юнармии".Екатерина Васильева, Егор Герасимов. «Вести-Владимир»