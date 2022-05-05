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<a href="https://33live.ru/novosti/05-05-2022-unikalnyj-zavod-stes-vladimir-prodadut-s-molotka-za-15-mlrd-rublej.html" target="_blank">Уникальный завод «СТЭС-Владимир» продадут с молотка за 1,5 млрд рублей</a> - Компания выпускает уникальное пеностекло высокого качества, которое по характеристикам не уступало европейским изделиям.