Компания выпускает уникальное пеностекло высокого качества, которое по характеристикам не уступало европейским изделиям.
Во Владимире почти за 1,5 млрд рублей продадут завод «СТЭС-Владимир». Заявки принимаются до 10 июня. Ранее предприятие, которое в 2016 году посещал премьер-министр Дмитрий Медведев, было признано банкротом. Пока желающих не нашлось.
Обо всём по порядку. Первоначально производство позиционировалось как нацеленное на импортозамещение. Компания выпускает уникальное пеностекло высокого качества, которое по характеристикам не уступает европейским изделиям. Во время своего посещения экс-губернатор Владимирской области Светлана Орлова
расхваливала предприятие в контексте импортозамещения.
В 2014 году на территории ввели в эксплуатацию новый цех. Однако после обвала рубля взятый на развитие производства кредит превратился в непосильный долг. К 2016 году, когда на «СТЭС-Владимир» приехал глава кабмина Дмитрий Медведев, компания уже работала не на полную мощность. В 2017 году «Внешэкономбанк» подал в суд иск о банкротстве. Сумма просроченных неисполненных обязательств достигла 3,3 млрд рублей.
В 2018 году власти заверяли, что появились новые заказы и ситуация стабилизировалась. В 2019 году компанию признали банкротом, а теперь продают с молотка.
Владимирцам и двум сотням рабочих остаётся надеяться, что новые владельцы на фоне второй волны импортозамещения займутся развитием предприятия, а не уничтожат уникальный комплекс.