Сегодня во Владимире пожарные тушили один из боксов дилерского автоцентра на улице Дзержинского....

Сегодня во Владимире пожарные тушили один из боксов дилерского автоцентра на улице Дзержинского. Сообщение о возгорании поступило в районе половины третьего. Как сообщают очевидцы, сначала из дверей повалил чёрный дым, а затем начало вырываться пламя.Открытое горение спасателям удалось ликвидировать спустя двадцать минут. Затем они проливали конструкцию водой. Площадь пожара составила 100 квадратных метров - пострадала резина, которая там хранилась и имущество компании, сообщают в пресс-службе МЧС.