В честь Дня пожарной охраны России во второй пожарной части Владимира прошла экскурсия для...

В честь Дня пожарной охраны России во второй пожарной части Владимира прошла экскурсия для подписчиков официальных аккаунтов регионального управления МЧС в соцсетях.Ребята посетили выставку боевых машин под открытым небом - среди них есть как современные, так и ретро-автомобили. Пожарные продемонстрировали спецснаряжение - костюм "Ток-200", предназначенный для работы в сложных условиях, например, при авариях на химически опасных объектах. И даже дали гостям возможность потушить условный пожар.