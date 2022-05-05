Они доставят владимирцев к местам проведения торжественных мероприятий.

Во Владимире в День Победы запустят дополнительные автобусы. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.Цель - доставка горожан к месту проведения мероприятий, посвященных 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.Утром 9 мая с 8 до 9 часов в областном центре будут организованы рейсы по маршрутам: Юго-Западная - Нижняя Дуброва - Верхняя Дуброва - Лакина - Белякова - Мира - Октябрьский проспект - Дзержинского - Студёная гора.Перевозка будет осуществляться по текущим тарифам автобусами № 17, 25, 26С. Транспорт отметят специальными информационными табличками.