В 3 часа ночи 5 мая 2022 года в деревне Аленино Киржачского района сгорел частный жилом дом.
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В 3 часа ночи 5 мая 2022 года в деревне Аленино Киржачского района сгорел частный жилом дом.
На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Вызов в пожарную охрану был совершен несвоевременно и на момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение дома. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 84 кв. м. Сгорела кровля, внутренняя отделка и имущество дома. Погибших и пострадавших нет.
На тушение пожара привлекались 2 единицы техники 6 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара. Также на пожар привлекалась техника добровольной пожарной команды Аленино 1 единица техники, 2 человека личного состава.
Фото: https://33.mchs.gov.ru/