В 3 часа ночи 5 мая 2022 года в деревне Аленино Киржачского района сгорел частный жилом дом. На...

В 3 часа ночи 5 мая 2022 года в деревне Аленино Киржачского района сгорел частный жилом дом.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Вызов в пожарную охрану был совершен несвоевременно и на момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение дома. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 84 кв. м. Сгорела кровля, внутренняя отделка и имущество дома. Погибших и пострадавших нет.На тушение пожара привлекались 2 единицы техники 6 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара. Также на пожар привлекалась техника добровольной пожарной команды Аленино 1 единица техники, 2 человека личного состава.Фото: https://33.mchs.gov.ru/