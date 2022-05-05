В дилерском центре «Рено» во Владимире произошел пожар в четверг днем, 5 мая. На момент прибытия огнеборцев наблюдалось сильное задымление внутри здания. Сотрудниками МЧС сформировали 2

В дилерском центре «Рено» во Владимире произошел пожар в четверг днем, 5 мая. На момент прибытия огнеборцев наблюдалось сильное задымление внутри здания. Сотрудниками МЧС сформировали 2 звена газодымозащитной службы для разведки очага и тушения возгорания. Пожарные не дали распространиться огню и оперативно ликвидировали горение на площади 100 кв. м. В результате пожара сгорело имущество автосервиса