Мужчина погиб на пожаре жилом доме в Гусь-Хрустальном районе. Возгорание произошло в 4-квартирном деревянном жилом доме в поселке Красный Октябрь в среду поздно вечером, 4 мая. На место

Мужчина погиб на пожаре жилом доме в Гусь-Хрустальном районе. Возгорание произошло в 4-квартирном деревянном жилом доме в поселке Красный Октябрь в среду поздно вечером, 4 мая. На место незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Однако сообщение в пожарную охрану поступило поздно, и огонь успел разойтись по деревянному строению на общей площади 108 кв.м. Сотрудники МЧС России оперативно