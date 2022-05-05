В Камешковском районе возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя за...

В Камешковском районе возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области.По версии следствия, в ночное время 24 апреля 2022 года обвиняемый на фоне внезапно возникших личных неприязненных отношений в состоянии алкогольного опьянения пришел к знакомому, с которым накануне употреблял спиртное, повалил его на пол и стал наносить по голове удары руками, табуретом и стеклянной бутылкой.После содеянного мужчина вызвал скорую помощь и сотрудников полиции. 41-летнего потерпевшего госпитализировали в Центральную городскую больницу города Коврова, однако через непродолжительное время от полученных телесных повреждений он скончался.В отношении обвиняемого по ходатайству следователя СК России избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершении преступления мужчина признал, в содеянном раскаялся.Расследование уголовного дела продолжается.Фото: https://www.freepik.com/