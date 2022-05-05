В Коврове, в рамках программы Комфортная городская среда начали благоустраивать территорию улицы...

В Коврове, в рамках программы "Комфортная городская среда" начали благоустраивать территорию улицы Комсомольской. За проект нового сквера проголосовали 6 тысяч ковровчан, а всего в интернет-выборах участвовали 17 с половиной тысяч жителей города.Работы, как сообщает портал "Ковров Сегодня" разбиты на три этапа и должны завершится в 2024-ом году. Цена объекта 60 миллионов рублей. В новом сквере наряду с дорожками, лавочками, освещением, зеленой зоной и бесплатным Wi-Fi, появятся скейт-площадка, теннисные и шахматные столы. Кроме того, в новой зоне "тихого отдыха" реконструируют фонтан.