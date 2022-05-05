Причиной послужили нарушения требований безопасности.

В Ковровском районе запретили эксплуатацию ряда технических устройств на горнолыжном комплексе «Красная горка». Причиной послужили нарушения требований безопасности.Как сообщили в Ковровском городском суде, на территории отсутствовали средства пожаротушения, а в помещениях располагались горючие материалы. Кроме того, нарушались требования по безопасному использованию лифтов, подъёмных платформ для инвалидов, движущихся пешеходных дорожек и эскалаторов.Постановлением суда компанию «Поворот» признали виновным в совершении административного правонарушения. С 21 апреля на 60 дней запрещена работа пассажирской канатной трассы и дороги бесфундаментного типа.Решение подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано.Напомним, что зимой в комплексе можно покататься на тюбингах, санках и снегокатах.