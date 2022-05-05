Приговором Муромского городского суда Владимирской области Медведев А.В. признан виновным в...

Приговором Муромского городского суда Владимирской области Медведев А.В. признан виновным в превышении должностных полномочий и растрате чужого имущества с использованием служебного положения.Как оказалось, подсудимый, являясь исполняющим обязанности, а в последующем - начальником МИФНС №4 по Владимирской области, требовал от своих подчиненных передачи ему части денежных сумм, предназначенных для их премирования, причинив тем самым им имущественный вред на общую сумму более 319 000 рублей.Кроме того, не желая нести личные расходы для проезда от работы до места своего постоянного проживания, Медведев А.В. осуществлял поездки на служебном автотранспорте, заправленном за счет бюджетных средств, чем причинил МИФНС № 4 по Владимирской области ущерб на сумму 18 238 рублей.При назначении наказания судом учтено отсутствие отягчающих обстоятельств, а также отсутствие судимости у виновного, наличие иждивенцев.По совокупности преступлений Медведеву А.В. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года, с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с выполнением организационного-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на срок 2 года.Кроме того удовлетворен гражданский иск прокурора в интересах МИФНС №4 по Владимирской области, с Медведева взыскан ущерб в сумме 18 238 рублей.Защитник, посчитав, что выводы суда содержат противоречия, которые не выяснены и не оценены, а государственный обвинитель, сославшись на отсутствие конкретизации должностей, которые запрещено занимать осужденному, обжаловали приговор в апелляционном порядке.Суд апелляционной инстанции, уточнив, что Медведеву А.В. запрещено 2 года занимать должности на государственной службе, связанные с выполнением организационного-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в налоговых органах РФ, оставил в остальном приговор без изменения.Фото: https://pixabay.com/ru/