На двух улицах начался ямочный ремонт.

Власти Покрова продемонстрировали показательный пример работы на благо города. После запрета на проезд строительной техники, которая разбила городские дороги, утром 5 мая подрядчик принялся устранять ямы и ухабы.Как сообщили в «Автодоре», работы по ямночному ремонту начались на улицах Герасимова и Франца Штольверка. Накануне компания заверила, что восстановление проезжей части всё же включено в план работ.Ранее мэр Покрова заверил, что проезд строительной техники к асфальтобетонным заводам будет ограничен. Предприятия обеспечивают возведение платной трассы М-12.«Несмотря на договоренности по содержанию дорог, используемых транспортом подрядчика строительства автобана, до сих пор ямочный ремонт улиц Герасимова и Ф. Штольверка не произведён. Письмом давали крайний срок, он не выполнен. Завтра отзываем согласование на проезд, о чем извещаем Автодор, «Стройтрансгаз» и ГИБДД», - в горадминистрации Покрова 3 мая.На письма чиновников подрядчик ответил, что указанные территории не включены в проект ремонта. После внушения, включил.