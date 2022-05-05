В 23:38 4 мая 2022 года в поселке Красный Октябрь Гусь-Хрустального района сгорел жилой дом. На...

В 23:38 4 мая 2022 года в поселке Красный Октябрь Гусь-Хрустального района сгорел жилой дом.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия пожарных подразделений наблюдался открытое горение дома, сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области. Пожарные не дали огню распространиться на соседние строения, и оперативно ликвидировали горение на площади 108 кв. м В результате пожара сгорела кровля, внутренняя отделка и имущество. К сожалению на пожаре погиб мужчина 1980 г.р.К ликвидации пожара привлекалось 4 единиц техники, 12 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото: https://33.mchs.gov.ru/