Впервые на владимирской земле. В Суздале прошёл всероссийский форум айкидо Владимирский лев,...

Впервые на владимирской земле. В Суздале прошёл всероссийский форум айкидо "Владимирский лев", организованный совместно с фондом президентских грантов.Айкидо - это не просто техника самообороны. Боевое искусство представляет собой синтез борьбы и восточной философии гармонии духа. Эта спортивная дисциплина сформировалась не так давно, но уже завоевала популярность.Игорь Пасько, исполнительный директор "Национального совета айкидо России":- В Российский союз боевых искусств входит более семидесяти видов и направлений спортивных единоборств, боевых искусств. Из этих семидесяти с лишним айкидо, наверное, на мой взгляд, во всяком случае, является одним из самых популярных. И ежегодно сотни тысяч мальчишек и девчонок приходят заниматься этим замечательным видом спорта.Всероссийский форум, организованный совместно с фондом президентских грантов, на владимирской земле проходит впервые. В его программе - показательные выступления, мастер-классы от ведущих российских мастеров айкидо, круглый стол по вопросам развития спорта, а также соревнования. Владимирскую область на них представляют ученики школы айкидо из областного центра. Участие во всероссийском турнире - важная ступень в карьере каждого спортсмена.Леонид Попов, организатор форума айкидо "Владимирский лев", руководитель владимирской школы айкидо:- Эти соревнования являются основанием для присвоения спортивных разрядов. И являются этапом для участия в спартакиаде.Одна из участниц соревнований - Арина Степанова. Признаётся, в спорт пришла совершенно случайно. Айкидо занимался её младший брат, и девушке тоже захотелось попробовать. Говорит - в секции она не единственная девушка. Боевое искусство развивает дисциплину, укрепляет мышцы и формирует красивую осанку.Арина Степанова, участница форума айкидо "Владимирский лев":- Айкидо - это мягкое боевое искусство. И поэтому травм для девушек здесь не допускается. Можно не беспокоиться о том, что вашему ребенку, который придёт на занятие, разобьют нос или ещё что-то.Организаторы надеются, что спортивное мероприятие станет традиционным. И каждый год владимирская земля будет принимать спортсменов со всей страны.Максим Калашников, Андрей Синягин. “Вести-Владимир”