Жителям Вязников продемонстрировали дизайн-макет обновленной Аллеи боевой славы. Город готовит...

Жителям Вязников продемонстрировали дизайн-макет обновленной Аллеи боевой славы. Город готовит заявку для участия в программе "Комплексного развития малых городов и исторических поселений" по линии Министерства строительства.Разработкой дизайн-макета занимаются владимирские специалисты «Центра компетенций». Как сообщает сайт "Вязники. РФ", главным изменением на Аллее боевой славы может стать перенос памятного знака воинам-интернационалистам. Также здесь планируется установить стенды, посвящённые героям-вязниковцам. Большая часть аллеи и прилегающей к ней территории будет обновлена. Детали еще обсуждаются. Подать заявку в Минстрой нужно до начала июня.