Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- ДиаДетки.
Обеспечат ли маленьких пациентов с диабетом...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- ДиаДетки.
Обеспечат ли маленьких пациентов с диабетом бесплатными системами непрерывного мониторинга сахара крови?
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Отреставрировать памятники архитектуры к тысячелетию Суздаля не получится. Какой встретит исторический юбилей жемчужина Золотого кольца?
- Победный май
Репетиция парада Победы и праздник на улице Победителей. Старт большого марафона нашей общей памяти.