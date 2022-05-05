Смотрите в выпуске Вести-Владимир:
Контроль крови на рукаве
Родители детей-диабетиков просят...
Смотрите в выпуске "Вести-Владимир":
Контроль крови на рукаве
Родители детей-диабетиков просят обеспечить их системами непрерывного контроля глюкозы бесплатно. Что тормозит процесс?
Натурпродукт
Доброе слово и корове приятно. Как фермерское хозяйство в Крутово увеличивает производительность в условиях санкций?
Будущее музея
Кандидатуру нового гендиректора музея-заповедника определит конкурс. Сергей Рыбаков- о новом статусе и музейных перспективах.