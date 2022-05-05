Смотрите в вечернем выпуске программы Вести-Владимир:
- Сад памяти
Сад народной памяти....
Смотрите в вечернем выпуске программы "Вести-Владимир":
- Сад памяти
Сад народной памяти. "Зелёный" монумент павшим в Великой Отечественной войне появился в Судогодском районе.
- Улица Победителей
Бессмертный полк в миниатюре. Как встречают победный май на улице Совхозной областного центра?
- Владимирский лев
В первую очередь, философия, а уж потом борьба. На владимирской земле впервые прошёл Всероссийский форум айкидо.