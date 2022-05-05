Житель Владимира сядет на скамью подсудимых за возврат долга наркотиками. Расследованием установлено, что в ноябре 2021 года знакомый 19-летнего жителя Владимира разбил его сотовый телефон и

Житель Владимира сядет на скамью подсудимых за возврат долга наркотиками. Расследованием установлено, что в ноябре 2021 года знакомый 19-летнего жителя Владимира разбил его сотовый телефон и предложил вернуть часть долга за телефон наркотическими средствами. С этой целью знакомый передал обвиняемому наркотическое средство общей массой более 11 грамм. Мужчина признал вину в совершении преступления по ч.