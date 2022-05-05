После вмешательства прокуратуры долги погасили.

Владимирский ГУП «ДСУ №3» задолжал за перевозку грузов, питание сотрудников и ремонт техники более 33 млн рублей. Об этом рассказали в прокуратуре Владимирской области.Напомним, что в конце прошлого года Счётная палата Владимирской области многочисленные финансовые нарушения в работе организации. После этого депутаты ЗС ФСБ и прокуратуру проверить хозяйственную деятельность предприятия. Как результат - накопившиеся неисполненные обязательства.По результатам проверки, проведённой надзорным органом, руководству госкомпании внесли представление. Лишь после вмешательства прокуроров дорожники погасили долги.Напомним, что два бывших директора ГУПа, а также экс-замгубернатора находятся под следствием по делам, связанным с работой ДСУ-3. Станислава Шерстнева подозревают во взяточничестве, а Романов Головина и в картельном сговоре при строительстве Рпенского проезда.