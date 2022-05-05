Помощь для жителей ДНР, ЛНР и Украины, эвакуированных в наш регион. Более трехсот продуктовых...

Помощь для жителей ДНР, ЛНР и Украины, эвакуированных в наш регион. Более трехсот продуктовых наборов передал один из владимирских предпринимателей.Очередная партия гуманитарного груза уже находится на распределительном пункте. Доставить продукты помогли волонтеры "Единой России" и благотворительный фонд "Близкие люди".Владислав Курлов, активист партии «Единая Россия»:- В этой ситуации невозможно остаться равнодушным. Во Владимирской области продолжается сбор гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев из ДНР, ЛНР и Украины. Люди приносят различные товары: одежду, товары первой необходимости. Также не остались равнодушными и предприниматели. Это уже вторая партия.